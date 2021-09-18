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Сафар Мехдиев встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

Сафар Мехдиев встретился с генсеком Всемирной таможенной организации Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехдиев провел встречу в онлайн-формате с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией.
Бизнес
18 сентября 2021 г. 14:18
Сафар Мехдиев встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехдиев провел встречу в онлайн-формате с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

На встрече обсуждены возможности дальнейшего развития сотрудничества между таможенной службой Азербайджана и Всемирной таможенной организацией.

Мехдиев рассказал об успешной деятельности ГТК, несмотря на сложности, вызванные пандемией, рассказал о проектах, основанных на информационных технологиях, развитии международной торговли, шагах, предпринимаемых в борьбе с контрабандой, особенно незаконным оборотом наркотиков.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о дальнейших шагах для укрепления сотрудничества, поддержки развития международной торговли и т.д.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfər Mehdiyev Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

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