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S&P Global покупает IHS Markit

S&P Global покупает IHS Markit Это станет крупнейшей в текущем году сделкой
Бизнес
30 ноября 2020 г. 10:56
S&P Global покупает IHS Markit

Американская S&P Global Inc. близка к покупке IHS Markit примерно за 44 миллиарда долларов США.

Как передает Report, об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам собеседников газеты, о сделке, которую планируется полностью оплатить акциями и которая по этой цене станет крупнейшей в текущем году, может быть объявлено ​​уже в понедельник. В случае завершения сделка объединит двух крупнейших поставщиков данных на Уолл-стрит.

Рыночная стоимость IHS Markit составляет около 37 миллиардов долларов США, S&P — около 82 миллиардов долларов США.

S&P Global Inc. — американская компания, основанная в 1917 году. Занимается издательской деятельностью, оказанием финансовых и бизнес-услуг. Ей принадлежит рейтинговое агентство Standard&Poor's.

IHS Markit — американо-британский поставщик информации, базирующийся в Лондоне, образованный в 2016 году в результате слияния IHS Inc. и Markit Ltd. Владеет программным обеспечением, которое крупные банки используют для гарантирования размещения корпоративных акций и облигаций.

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