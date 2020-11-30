S&P Global покупает IHS Markit

Американская S&P Global Inc. близка к покупке IHS Markit примерно за 44 миллиарда долларов США.
Как передает Report, об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
По словам собеседников газеты, о сделке, которую планируется полностью оплатить акциями и которая по этой цене станет крупнейшей в текущем году, может быть объявлено уже в понедельник. В случае завершения сделка объединит двух крупнейших поставщиков данных на Уолл-стрит.
Рыночная стоимость IHS Markit составляет около 37 миллиардов долларов США, S&P — около 82 миллиардов долларов США.
S&P Global Inc. — американская компания, основанная в 1917 году. Занимается издательской деятельностью, оказанием финансовых и бизнес-услуг. Ей принадлежит рейтинговое агентство Standard&Poor's.
IHS Markit — американо-британский поставщик информации, базирующийся в Лондоне, образованный в 2016 году в результате слияния IHS Inc. и Markit Ltd. Владеет программным обеспечением, которое крупные банки используют для гарантирования размещения корпоративных акций и облигаций.