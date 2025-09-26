С октября в Азербайджане единая декларация по наемному труду будет подаваться через личный кабинет
Бизнес
- 26 сентября, 2025
- 12:12
В Азербайджане с 1 октября этого года единая декларация по наемному труду будет подаваться через личный кабинет.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.
Согласно информации, в новой редакции утверждены формы "Единой декларации (отчета) по удержаниям у источника выплаты, связанным с наемным трудом", а также ее приложения и правила составления. Для упрощения обслуживания налогоплательщиков с 1 октября обновленная форма декларации будет подаваться через личный электронный кабинет.
С новой формой декларации (отчета), ее приложениями и правилами заполнения можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://www.taxes.gov.az/az/page/beyanname-erize-formalari-arayis-hesabat-ve-qerarlar
