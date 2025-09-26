Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    С октября в Азербайджане единая декларация по наемному труду будет подаваться через личный кабинет

    С октября в Азербайджане единая декларация по наемному труду будет подаваться через личный кабинет

    В Азербайджане с 1 октября этого года единая декларация по наемному труду будет подаваться через личный кабинет.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

    Согласно информации, в новой редакции утверждены формы "Единой декларации (отчета) по удержаниям у источника выплаты, связанным с наемным трудом", а также ее приложения и правила составления. Для упрощения обслуживания налогоплательщиков с 1 октября обновленная форма декларации будет подаваться через личный электронный кабинет.

    С новой формой декларации (отчета), ее приложениями и правилами заполнения можно ознакомиться по следующей ссылке:

    https://www.taxes.gov.az/az/page/beyanname-erize-formalari-arayis-hesabat-ve-qerarlar

