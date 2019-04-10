Введен запрет на ввоз яблок и груш из Беларуси

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Беларуси.

Как передает Report, об этом заявил руководитель надзорной службы Сергей Данкверт, передает "Интерфакс — Беларусь".

Как отмечается, это связано с тем, что под видом продукции из Беларуси в Россию может поставляться продукция из санкционных стран. Уточняется, что в Россельхознадзоре не исключают такой вероятности.

"С 12 апреля запрещаем ввоз яблок и груш белорусского происхождения", - подтвердил Данкверт.

Он добавил, что в период с 1 по 7 апреля на границе задержали 36 машин с продукцией без документов.

"Фрукты пытались ввезти незаконно", - сказал Данкверт.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 22 марта запретил ввозить турецкие яблоки через Беларусь. Запрет был введен в связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом санкционной продукции под видом произведенной в Турции. Летом прошлого года Россельхознадзор заподозрил Турцию в реэкспорте яблок.