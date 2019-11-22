Таможенные службы стран СНГ будут обмениваться информацией о контрафактных товарах

В рамках заседания Совета руководителей таможенных служб (СРТС) государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) утверждены планы работ СРТС СНГ и Комитета глав правоохранительных подразделений СРТС СНГ на 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в заседаниях приняли участие представители таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызыстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии.

70-е заседание Совета руководителей таможенных служб, а также 33-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза состоялось 21 ноября в Ташкенте,

В связи с реализацией статьи 3 Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности согласована форма обмена информацией о контрафактных товарах, вместе с тем в ходе заседания были рассмотрены вопросы о внесении изменений в русскоязычную версию 6-го издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности СНГ на ее основе и пояснения к ним.

В рамках заседания Коллегии принято ряд решений, направленных на оптимизацию совершения таможенных операций, а именно о признании таможенными органами факта незагрузки товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, о необходимости принятия мер по недопущению ввоза на территорию Евразийского экономического союза опасных отходов, о принятии при таможенном декларировании товаров, в отношении которых подлежат подтверждению меры технического регулирования при помещении под таможенные процедуры документов с истекшим сроком действия, подтверждающих соблюдение данных мер.

Кроме того, утверждены планы работы Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза, а также Рабочих групп при Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза на 2020 год.

По итогам 33-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза руководителями таможенных служб подписаны 25 решений.