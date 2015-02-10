​Россия вернула Украине продукцию, отправленную в Азербайджан

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Россельхознадзор не пропустил из Украины транзитом через Россию в Азербайджан порядка 60 тонн молочной продукции (сгущенное молоко). Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом распространило управление ведомства по Брянской и Смоленской областям РФ.

Партия молочных консервов производства украинского ПАО "Купянский молочноконсервный комбинат" поступила на железнодорожный пункт пропуска "Брянск-Льговский" накануне.

"Груз общим весом 59701 килограммов ввозился в адрес ООО KOMRAD Азербайджан и сопровождался ветеринарным свидетельством, выданным государственной ветеринарной службой Украины", - говорится в сообщении.

По информации, при проведении ветеринарного контроля российской стороной было выявлено отсутствие разрешения ветеринарной службы Азербайджана на ввоз продукции. После этого Россельхознадзор принял решение о возврате сгущенного молока отправителю.

Пресс-секретарь Государственной ветеринарной службы Азербайджана Йолчу Ханвели заявил Report, что на ввоз продукции в Азербайджан получено необходимое разрешение экспортера. По его словам, продукция возвращена обратно из-за напряженности в отношениях между Украиной и Россией: "Несмотря на это, продукция будет ввезена в Азербайджан через территорию Грузии".