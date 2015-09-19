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    ​Россия провела переговоры с Азербайджаном об экспорте мяса

    Специалисты из Азербайджана провели инспекции на российских животноводческих предприятиях

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Россельхознадзор ведет переговоры об экспорте мяса с компетентными службами Евросоюза и более чем 40 других стран.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом рассказал глава службы Сергей Данкверт на встрече с представителями мясной отрасли.

    В текущем году уже прошли переговоры по продвижению российской продукции с госорганами Азербайджана, Бразилии, Вьетнама, Гонконга, Ирана, Китая, Сенегала, Марокко, Сербии, Индии, Катара, Северной Кореи, Южной Кореи, Ливана, Турции, Таиланда, Филиппин и ЮАР.

    На сегодняшний день Россельхознадзор согласовал 61 ветеринарный сертификат на продукцию российского животноводства для ее экспорта и готовит к согласованию еще 53 сертификата.

    Инспекции на российских животноводческих предприятиях в этом году провели специалисты из Азербайджана, Вьетнама, Китая, Южной Кореи, ОАЭ, Египта и Иордании, до конца года провести инспекции планируют специалисты из Бразилии, Сербии, Китая, Ирана, Турции, Филиппин, Саудовской Аравии и Японии.

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