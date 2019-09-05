Россия может дополнительно инвестировать в иранскую нефтедобычу

Россия изучает возможность дополнительного инвестирования в нефтедобычу Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг министр энергетики РФ Александр Новак.

"Речь идет о разработке в области нефти в первую очередь", - сказал он, не уточняя, какие проекты имеются в виду.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян, комментируя в интервью агентству IRNA итоги своего визита в Москву 2 сентября, говорил, что Россия готова вложить в иранскую нефтегазовую отрасль 10 млрд долларов.