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Россия может дополнительно инвестировать в иранскую нефтедобычу

Россия готова вложить в иранскую нефтегазовую отрасль $10 млрд

Россия изучает возможность дополнительного инвестирования в нефтедобычу Ирана. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг министр энергетики РФ Александр Новак.

"Речь идет о разработке в области нефти в первую очередь", - сказал он, не уточняя, какие проекты имеются в виду.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян, комментируя в интервью агентству IRNA итоги своего визита в Москву 2 сентября, говорил, что Россия готова вложить в иранскую нефтегазовую отрасль 10 млрд долларов.

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