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    Российская таможня намерена открыть представительство в Азербайджане

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Федеральная таможенная служба России (ФТС) планирует открыть представительство в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов в ходе пресс-конференции.

    Кроме Азербайджана, представительства откроются в Нидерландах и Узбекистане.

    "Мы имеем представительства Федеральной таможенной службы в 20 странах мира и планируем еще в трех открыть представительства. В частности, интересная страна для нас - Нидерланды, которые являются крупной перевалочной базой для Европы и для Китая", - отметил Давыдов.

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