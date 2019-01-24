Российская таможня намерена открыть представительство в Азербайджане

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Федеральная таможенная служба России (ФТС) планирует открыть представительство в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов в ходе пресс-конференции.

Кроме Азербайджана, представительства откроются в Нидерландах и Узбекистане.

"Мы имеем представительства Федеральной таможенной службы в 20 странах мира и планируем еще в трех открыть представительства. В частности, интересная страна для нас - Нидерланды, которые являются крупной перевалочной базой для Европы и для Китая", - отметил Давыдов.