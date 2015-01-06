Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличилась продажа автомобилей "Rolls-Royce".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете компании "Rolls-Royce Motor Cars" за 2014 год.

Согласно обнародованному во вторник годовому отчету Rolls-Royce Motor Cars, главным рынком для компании остаются США, родная страна компании — Великобритания — на четвертом месте. Продажи в Северной Америке в 2014 году увеличились на 30%, на Ближнем Востоке — на 20%, в Европе — на 40%. Рост продаж отмечается по всему миру, в том числе в тех странах, где пункты продажи "роллс-ройсов" открылись недавно — в Азербайджане, Казахстане и Вьетнаме. Всего в настоящее время по миру функционируют 127 пунктов продажи, в 2015 году могут открыться новые.

Отметим, что "Rolls-Royce Motor Cars" открыл свой первый автомобилный салон в Азербайджане в октябре 2014 года.