Forbes: Рейтинг богатейших наследников в России возглавил азербайджанец

Единственного сына президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуфа снова признали самым богатым наследником по версии Forbes.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он может рассчитывать на 18 миллиардов долларов США.

Журнал публикует такой рейтинг в пятый раз, первая строчка всегда была за Юсуфом Алекперовым. Для создания рейтинга издание берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей. В нынешнем списке представлены 20 семей, где в этом году на каждого ребенка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов США, общее количество детей в этих семьях — 51.

На втором месте расположились дочь и сын совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона (по 10,1 миллиарда долларов США на каждого), на третьем — сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова (девять миллиардов долларов США).

У одного из участников — совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Михаила Фридмана — в 2019 году родилась дочь. Теперь у него пятеро детей, а в связи с этим более низкое место в рейтинге — в прошлом году каждый из его детей теоретически мог рассчитывать на 3,8 миллиарда долларов США (12-е место), в этом году на каждого приходится по 2,8 миллиарда долларов США (16-е место).

В рейтинге по сравнению с прошлым годом появились пять новых участников из двух семей — сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца "Фосагро" Андрея Гурьева.Им уступили место дети главы Альфа-банка Петра Авена, которых в этом году стало больше. Еще одно место уступил сын основного владельца "Трубной металлургической компании" и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского Александр.По оценкам Forbes, на 16 апреля 2020 года в России насчитывалось 103 миллиардера, а их совокупное состояние составляло 439 миллиардов долларов США. "Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (281), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,56 миллиарда долларов США", — отмечает издание.В марте 2018 года Алекперов заявлял журналистам, что оформил передачу своих акций компании наследникам через траст, они не смогут раздробить пакет. Осенью 2017 года в интервью агентству Блумберг Алекперов признался, что ищет преемника и что сын на эту роль не подходит, так как считает эту работу слишком сложной.