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Разрабатываются новые механизмы для поддержки производства и экспорта

Разрабатываются новые механизмы для поддержки производства и экспорта В Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) прошла встреча с представителями ассоциаций местных производителей и экспортеров.
Бизнес
26 июля 2022 г. 10:44
Разрабатываются новые механизмы для поддержки производства и экспорта

В Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) прошла встреча с представителями ассоциаций местных производителей и экспортеров.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

На встрече приняли участие представители упаковочной промышленности, ассоциаций производителей и экспортеров вина, молока и молочных продуктов, оливок, экологически чистой продукции и шафрана.

На мероприятии была представлена информация о комплексных мерах, осуществляемых в целях поддержки производства и экспорта, а также о разрабатывающихся новых механизмах.

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