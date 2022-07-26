Разрабатываются новые механизмы для поддержки производства и экспорта

В Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) прошла встреча с представителями ассоциаций местных производителей и экспортеров.

В Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) прошла встреча с представителями ассоциаций местных производителей и экспортеров.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

На встрече приняли участие представители упаковочной промышленности, ассоциаций производителей и экспортеров вина, молока и молочных продуктов, оливок, экологически чистой продукции и шафрана.

На мероприятии была представлена информация о комплексных мерах, осуществляемых в целях поддержки производства и экспорта, а также о разрабатывающихся новых механизмах.