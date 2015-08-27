В Азербайджане проводится расследование в связи с поступающими на Whatsapp фальшивыми сообщениями - ФОТО

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Проводится расследование в связи с фальшивыми сообщениями, поступающими на Whatsapp азербайджанских пользователей, для правовой оценки результатов расследования будет сделано обращение в соответствующие структуры. Об этом на запрос Report сообщили в центре электронной безопасности министерства связи и высоких технологий.

Как отметили в центре, ранее с подобными проблемами обращались единичные пользователи, в последнее время этот вопрос принял глобальный характер, число жалоб возросло: "Вопрос заключается не только в технической неисправности, нарушаются также права пользователей. После наших расследований этот вопрос будет рассмотрен в рамках закона. Центр направил жалобы пользователей в связи с нарушениями их прав в структуры, установленные законодательством. Мы стараемся решить техническую сторону проблемы, но у нас нет механизма применения наказания".

Помимо этого, в центре сообщили, что в распространении таких сообщений ответственны также мобильные операторы: "Здесь определенную ответственность несут мобильные операторы, так как номера пользователей являются конфиденциальной информацией и при применении спама определенная ответственность ложится также и на мобильные операторы".

На вопрос, какая компания получает прибыль в Азербайджане от оказания таких услуг, в центре электронной безопасности министерства отметили, что в настоящее время расследование продолжается, и может быть, за этим стоит несколько компаний.

Информационное агентство Report также провело расследование. Номер (012) 404-12-00 и короткий номер 6555, предлагаемый при использовании данной услуги, распространяющей вирус, принадлежит компании Navigator Mobile Services (NMS). Напомним, что несколько месяцев назад было выяснено, что именно данная компания распространяет на мобильные телефоны вирусы порнографического характера. Абоненты местных операторов мобильной связи заявляли о том, что при попытке перейти на ряд новостных сайтов с мобильных телефонов осуществляется автоматическая переадресация на сайт hot-ero.net. В результате заражения телефона вирусом с баланса списываются деньги.

Отметим, что вчера Центр электронной безопасности министерства связи и высоких технологий сделало заявление о том, что в последние дни из поддельных заграничных счетов приходят фальшивые сообщения пользователям Whatsapp в Азербайджане. В заявлении отмечено, что в поступающих сообщениях говорится: "Картинки экрана Whatsapp и обновления смайликов доступно для вашего номера +994XXXXXXXXX. "Обновите сейчас!", "Нажмите на данный текст!". Отметим, что для привлечения внимания пользователей и завоевания их доверия аферисты вначале создают группу под названием "WhatsApp", номер пользователя-жертвы добавляется в эту группу, а затем последовательно отправляют сообщения, фото и "контакт". В особенности подчеркиваем, что при нажатии на сообщение "Кликните на этот текст" пользователь последовательно перенаправляется на несколько веб-сайтов, затем открывается страница, где он должен написать свой номер телефона. Эти страницы могут быть в различной форме. Доводим до Вашего сведения два из них: при внесении пользователем своего номера на странице в открывшемся в веб-браузере он подключается к услуге и из его счета вычитается определенная сумма за подключение и за ежедневное пользование. В результате пользователь становится жертвой аферистов и сталкивается с потерей денег до приостановления услуги". Центр электронной безопасности рекомендует всем пользователям быть осторожными при сталкивании с подобными случаями, не вносить личную информацию (номер мобильного телефона, сведения о банковской карте, а также другую важную информацию). Как отмечается в соглашении, присоединившиеся к услуге пользователи могут остановить ее, отправив на номер 65 55 сообщение "STOP DL".