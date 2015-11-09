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    ​Распространилась информация о возникновении плотности на таможенно-пропускном пункте

    Проблема была устранена за короткое время

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В связи с нерабочими днями, в статистике лиц, отдавших предпочтение путешествию в Грузию, наблюдается определенный рост.

    В результате этого вчера на таможенно-пропускном пункте "Сыныг Керпю" Товузского таможенного управления на границе с Грузией возникла непродолжительная плотность среди пересекающих границу граждан.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГТК.

    По информации, после принятия соответствующих мер проблема была решена за короткое время.

    В настоящее время каких-либо неудобств в пересечении "Сыныг Керпю" транспортными средствами и гражданами не наблюдается.

    Отметим, что вчера в некоторых СМИ распространилась информация о возникновении непродолжительной плотности на таможенно-пропускном пункте "Сыныг Керпю". 

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