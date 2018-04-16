Расположенные в Доме правительства госструктуры отправят в отпуск на несколько дней

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В связи с предстоящим в Баку Гран-при Азербайджана "Формула 1", расположенные в Доме правительства государственные структуры не будут работать несколько дней.

Как сообщает Report, сотрудники министерств, комитетов и других государственных учреждений, осуществляющих деятельность в здании, будут отправлены в 5-дневный отпуск.

Отпуск работников продлится с 25 по 30 апреля. На этот период вход в Дом правительства будет запрещен. Сотрудникам госструктур поручено не приходить на работу с 25 апреля. С 30 апреля работа в Доме правительства будет возобновлена.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формула 1" пройдет 27-29 апреля. Дом правительства находится в основной зоне проведения гонок. Гран-при стартует от Дома правительства.

В Доме правительства располагаются министерства экономики, сельского хозяйства, культуры и туризма, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен), Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и другие структуры.