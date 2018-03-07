Рамиз Гасанов: 46% фонда стандартов адаптировано к европейским стандартам

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Бренд Made in Azerbaijan зарегистрирован в качестве торговой марки и защищен в других странах.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов на мероприятии Caspian European Club.

Он также отметил, что национальный фонд стандартов Азербайджана насчитывает более 20 тыс. международных, в том числе европейских стандартов: "В то же время существует около 1 000 национальных стандартов, 46% фонда стандартов адаптировано к европейским стандартам".