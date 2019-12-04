Рамин Гулузаде назвал приоритеты сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном

Азербайджан и Казахстан успешно и очень тесно развивают отношения во всех сферах сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде заявил на официальном приеме по случаю Дня независимости Казахстана, подчеркнув при этом стремительное развитие экономических связей.

"Наши торговые связи растут. За 2018 год товароборот между странами составил 221 млн долларов, а за 10 месяцев 2019 года - 191 млн. Среди отраслей тесного сотрудничества - транспорт, энергетика, промышленность и сельское хозяйство. Тут имеется большой потенциал. Через территорию наших стран проходит транспортно-логистический коридор Восток-Запад. Успешно осуществляются мультимодальные перевозки товаров по Каспию. Также Азербайджан и Казахстан запустили в ноябре текущего года строительство фибер-оптической линии по дну Каспийского моря", - сказал он.

Р.Гулузаде также отметил плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций: "Казахстан поддерживает справедливую и основанную на международном праве позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте и его территориальную целостность".

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в свою очередь заявил, что Азербайджан и Казахстан объединяют многовековая общая история, язык и культура.

"Между нашими странами существуют взаимное доверие и поддержка. Стремительно развиваются двусторонние и многосторонние отношения в экономике и политике. Казахстан всегда будет оставаться надежным партнером Азербайджана", - добавил посол.