PwC организовал семинар по технологиям блокчейн

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ 12 и 13 сентября 2017 года PwC совместно с компанией Microsoft организовали семинар по технологиям блокчейн для министерства налогов Азербайджана.

Об этом сообщили Report в пресс-службе PwC.

Глобальная команда PwC по Консалтинговым услугам в налоговой администрации и эксперты компании Microsoft рассказали о соблюдении налогового законодательства, а также о самых последних тенденциях перехода на цифровые технологии и их влиянии на систему налогового администрирования.

Эксперты предоставили практические знания по построению эффективной системы налогового администрирования с новыми технологическими решениями. В частности, на семинаре основное внимание было уделено потенциалу блокчейна по предоставлению в режиме реального времени достоверной информации широкому кругу людей и созданию системы, где налогоплательщики и налоговые органы в равной степени уверены в достоверности данных. В интерактивных сеансах, проводимых ведущими экспертами PwC и Microsoft, участвовало более тридцати сотрудников налоговых органов.

"Внедрение технологической трансформации – один из стратегических приоритетов PwC в Азербайджане и во всем мире. Правительство и бизнес-структуры все больше и больше понимают ценность использования технологии для повышения эффективности, совершенствования процессов и управления рисками. Как PwC, мы стремимся использовать наши знания и опыт для поддержания Азербайджана в процессе перехода на цифровые технологии", - говорится в информации.

Отметим, что более 130 специалистов из 6 стран работают в PwC Азербайджан, делясь своими идеями, ценностями, опытом и решениями для разработки новых перспектив и практических советов для клиентов.

Международная сеть фирм PwC работает в 157 странах, где более 223 тыс. человек предоставляют услуги высокого качества в аудите, налогах и бизнес-консультировании.