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    Путин: Товарооборот с Азербайджаном за первые девять месяцев вырос почти на 62%

    Президент РФ: Отношения России и Азербайджана носят характер стратегического партнерства© AZƏRTAC

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Тегеране для беседы перед проведением трехстороннего саммита с участием президента Ирана Хасана Рухани, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    В.Путин в ходе встречи подчеркнул, что двусторонние усилия по развитию отношений не проходят даром, и примером тому служит рост товарооборота: за первые девять месяцев этот показатель вырос почти на 62%.

    "Мы работаем и по другим направлениям, постоянно консультируемся по региональной проблематике, очень рад возможности увидеться с вами в двустороннем формате", - заявил В.Путин.

    По его словам, отношения России и Азербайджана носят характер стратегического партнерства.

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