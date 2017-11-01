Путин: Товарооборот с Азербайджаном за первые девять месяцев вырос почти на 62%

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Тегеране для беседы перед проведением трехстороннего саммита с участием президента Ирана Хасана Рухани, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В.Путин в ходе встречи подчеркнул, что двусторонние усилия по развитию отношений не проходят даром, и примером тому служит рост товарооборота: за первые девять месяцев этот показатель вырос почти на 62%.

"Мы работаем и по другим направлениям, постоянно консультируемся по региональной проблематике, очень рад возможности увидеться с вами в двустороннем формате", - заявил В.Путин.

По его словам, отношения России и Азербайджана носят характер стратегического партнерства.