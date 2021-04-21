Прошло тестирование гибридных и бензиновых моделей Toyota - отличный результат - ВИДЕО

В ходе тест-драйва были выяснены и даны ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у потребителей в связи с гибридными технологиями Toyota

Гибридные модели Toyota заслуженно занимают лидирующие позиции на всех мировых рынках и уверенно завоевывают популярность в Азербайджане.

Увеличивая не только количество, но и модельный ряд таких автомобилей, компания организовала в Баку тест-драйв Toyota Camry, одной из самых востребованных моделей Toyota.

Эксперт по правилам дорожного движения Эльмаддин Мурадли и известный спортсмен, призер Олимпийских игр Расул Чунаев протестировали Camry и сравнили бензиновую и гибридную версии. В процессе тест-драйва они отметили достоинства гибридного автомобиля, а также обсудили важные функции безопасности.

Экология и загрязнение окружающей среды – одна из самых злободневных тем на сегодняшний день. Соответственно популяризация гибридных автомобилей становится все более актуальной темой для построения экологически чистого будущего.

Toyota, которая имеет более чем 23-летний опыт работы в области гибридных технологий и продает более 15 млн гибридных автомобилей по всему миру, уже добилась успеха в этой области.

В ходе тест-драйва были выяснены и даны ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у потребителей в связи с гибридными технологиями Toyota.

Итак - В чем преимущества гибридной технологии?

У этих моделей в среднем на 1/3 меньше расхода топлива и выбросов CO2 (углекислого газа). За последние 23 года благодаря гибридной технологии Toyota удалось предотвратить выбросы CO2 в размере 120 млн тонн. А это, в свою очередь, означает серьезный вклад в формирование более здорового общества.

Очень важно, что нет необходимости подзаряжать гибриды Toyota от электрической сети. Гибридные модели Toyota постоянно заряжаются благодаря регенеративной технологии. Гибриды Toyota автоматически заряжают аккумулятор каждый раз, когда вы нажимаете педаль тормоза или снимаете ногу с педали акселератора. Практически Вы проводите почти 50% вашего путешествия в электрическом режиме.

Важно отметить, что сервис гибридных автомобилей обходится не дороже, а порой и дешевле, традиционных автомобилей с бензиновым двигателем. Поскольку торможение, в основном, осуществляется электродвигателем, тормозные колодки изнашиваются медленнее, а количество заменяемых компонентов меньше из-за отсутствия таких деталей, как муфты, генераторы и стартеры.

Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, 89% водителей гибридных автомобилей Toyota чувствуют себя более счастливыми и менее подверженными стрессу после вождения. Основная причина этого в том, что вы проводите 50% своего времени за рулем практически бесшумно.

Гарантия на гибридные компоненты составляет 5 лет или 160 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).

Вы можете в любой момент выбрать один из режимов Eco, Normal или Sport в зависимости от вашего стиля вождения.

Тoyota всегда обеспечивает высокую остаточную стоимость в соответствии с философией качества, долговечности и надежности. После тестирования гибрида Toyota Camry была протестирована бензиновая Toyota Camry. Известный спортсмен Расул Чунаев был ознакомлен о системах безопасности Toyota TSS (Toyota Safety Sense) которые включают в себе "функцию предотвращения столкновений (PCS)", "функцию адаптивного круиз-контроля (ACC)", "функцию смены полосы движения (LDA)" и функция автоматического переключения света (AHB)". Кроме того, во время тест-драйва обсуждалась новая производственная стратегия Toyota, получившая название New Global Architecture (TNGA). Платформа TNGA является частью цели Toyota по "созданию лучшего автомобиля". Автомобили Toyota, уже выпускаемые на платформе TNGA, отличаются большей стойкостью кузова, улучшенным комфортом, аэродинамикой и более широким углом обзора внутри салона. Можно смело утверждать, что миссия Toyota - создать идеальный автомобиль для водителя и пассажира.

Сабир Казимзаде, представитель Toyota Кавказ, рассказал об экологических целях Toyota на период до 2050 года:

Toyota - первая компания, разработавшая экологическую концепцию к 2050 году. Компания поставила себе 6 главных целей: сократить выбросы CO2 в автомобилях до 90%, сократить выбросы CO2 до нуля на каждом этапе жизненного цикла автомобиля, исключить выбросы CO2 на заводах, минимизировать потребление воды на производстве, разработать эффективную систему по переработке отходов и, в конечном итоге, создать такое общество, которое будет существовать в гармонии с природой.

В конце эксперт Эльмаддин Мурадли отметил, что в Азербайджане большой интерес к гибридным автомобилям. Однако, к сожалению, подход в сфере налогообложения к таким технологиям ничем не отличается от обычных бензиновых/дизельных автомобилей (в плане таможенных льгот и освобождения от НДС). Во многих странах действует например 50-процентная скидка на импорт гибридных автомобилей что позволяет потребителям приобретать новые гибридные автомобили по более доступным ценам. Безусловно, новая машина – более безопасный вид транспорта и в тоже время более эффективна в плане защиты окружающей среды. Учитывая все это, в Азербайджане необходимо снизить пошлины.