Представитель ПРООН назвал работы, выполненные в рамках партнерства

В рамках "Рамочного документа о партнерстве между ООН и Азербайджаном на 2016-2020 годы" только в 2018 году было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 60 млн кв. м территории.

Как сообщает Report, об этом рассказал представитель ПРООН Алессандро Фракассетти на заседании координационного комитета.

В документе говорится, что 26 беженцев или лиц без гражданства получили работу: "В Шекинском исправительном учреждении было создано три вида предпринимательской деятельности. Помимо этого, 97 представителей молодежи были обеспечены работой, из них 52% - женщины. В Государственном центре занятости зарегистрировано 12 беженцев или лиц без гражданства. Бесплатная юридическая помощь оказана 69 заключенным и 40 инвалидам".