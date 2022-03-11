Промышленное производство Азербайджана выросло почти на 5%

За январь-февраль текущего года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на сумму 13,1 млрд манатов, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-февраль текущего года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на сумму 13,1 млрд манатов, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

За последний год производство продукции в нефтегазовом секторе выросло на 1,4%, в ненефтяном секторе - на 20,8%.

72,9% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 22,4% - перерабатывающем секторе, 4,2% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,5% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 6,4%, товарного газа - выросла на 17,8%.