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Продажи крупнейшего производителя алмазов упали до десятилетнего минимума

Продажи крупнейшего производителя алмазов упали до десятилетнего минимума Спрос на алмазы и ювелирные украшения резко упал весной этого года в период первой волны пандемии
Бизнес
18 декабря 2020 г. 18:04
Продажи крупнейшего производителя алмазов упали до десятилетнего минимума

Крупнейший в мире производитель алмазов компания De Beers продала в 2020 году необработанные алмазы на сумму 2,7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, это на треть меньше, чем в 2019 году, и в целом самый низкий показатель продаж за последние почти десять лет.

Спрос на алмазы и ювелирные украшения резко упал весной этого года в период первой волны пандемии. Кроме того, из-за ограничений, связанных с пандемией, на 27% снизились и объемы добычи алмазов на месторождениях компании на юге Африки.

В результате в первом полугодии выручка De Beers упала всего до 2 млн долларов США, в то время как годом ранее за аналогичный период она достигла 518 млн долларов США. Продажи несколько восстановились лишь к концу года, и в декабре компания продала необработанные алмазы на 440 млн долларов США, что даже превысило аналогичный показатель декабря 2019 года. По оценкам руководства De Beers, пандемия продолжит оказывать негативное влияние на алмазную индустрию в течение всего 2021 года.

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Версия на английском языке De Beers diamond sales tumble over Covid-19 pandemic

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