Президент утвердил протокол соглашения между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией

Президент Ильхам Алиев утвердил протокол о внесении изменений в соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.

Президент Ильхам Алиев утвердил протокол о внесении изменений в соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

"Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" было подписано в Бухаресте 17 декабря 2022 года.

Минэнерго поручено обеспечить выполнение положений протокола после его вступления в силу, а МИД – направить уведомления Грузии, Румынии и Венгрии о выполнении Азербайджаном внутригосударственных процедур для вступления протокола в силу.