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Президент утвердил протокол соглашения между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией

Президент утвердил протокол соглашения между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией Президент Ильхам Алиев утвердил протокол о внесении изменений в соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.
Бизнес
9 декабря 2024 г. 13:14
Президент утвердил протокол соглашения между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией

Президент Ильхам Алиев утвердил протокол о внесении изменений в соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

"Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" было подписано в Бухаресте 17 декабря 2022 года.

Минэнерго поручено обеспечить выполнение положений протокола после его вступления в силу, а МИД – направить уведомления Грузии, Румынии и Венгрии о выполнении Азербайджаном внутригосударственных процедур для вступления протокола в силу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstanın yaşıl enerji sahəsində imzaladıqları sazişə düzəliş protokolu təsdiqlənib

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