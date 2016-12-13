Президент SOCAR войдет в Национальный инвестиционный совет Украины

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев войдет в Национальный инвестиционный совет Украины. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава совета Борис Ложкин.

По его словам, в совет также войдет генеральный директор компании Vitol (Швеция-Нидерланды) Ян Тейлор. Он отметил, что совет будет состоять примерно из 40 участников: 20 представителей международных инвесторов и 20 высокопоставленных представителей со стороны государства. Весь состав совета будет собираться раз в год для разработки стратегических целей. Предварительное согласие на участие в совете также предоставили президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Сума Чакрабарти, исполнительный директор международной корпорации Unilever Пол Полман, исполнительный директор группы компаний DP World Султан Ахмед бин Салим и американский финансист Джордж Сорос.

В рамках Нацинвестсовета будет действовать малый совет в составе около 20 участников, который будет отвечать за решение тактических задач. Полный состав совета будет представлен в начале февраля 2017 года после форума в Давосе.