Президент ЕБРР посетила Аллею шехидов и Ичеришехер

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо посетила Аллею шехидов и почтила память героев, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Аз

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо посетила Аллею шехидов и почтила память героев, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Делегация ЕБРР также посетила Ичеришехер.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, затем состоялась встреча между министром экономики Микаилом Джаббаровым и делегацией ЕБРР.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с ЕБРР и успешному сотрудничеству. Было отмечено, что на сегодняшний день банк вложил в экономику Азербайджана 3,7 млрд евро по 181 проекту.

В тот же день прошло мероприятие, связанное с подписанием ряда документов с ЕБРР.