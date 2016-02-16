​Президент Актауского порта: В направлении Азербайджана грузопоток значительно вырос

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В направлении Азербайджана грузопоток значительно вырос и ожидается его увеличение из Украины.

Как передает Report со ссылкой на Astana TV, об этом сообщил президент Актауского международного морского порта Михаил Ялбачев.

"Грузопоток из Украины грузоотправители обещают большой. Пока оттуда идут отдельные фуры. Такого потока, как со стороны Турции, еще нет. Только прорабатываются вопросы, связанные с логистикой, с законодательными моментами", – подчеркнул президент Актауского морпорта.

Также он отметил, что Иран ввел заградительные пошлины на ввоз казахстанской пшеницы. По его словам, это, отчасти, и повлияло на снижение грузопотока в направлении иранских портов.

"Из-за того, что были введены санкции, было падение общего спроса на рынке Ирана, снизилась несколько перевозка металла, зерна. С Ирана сейчас санкции сняли, но одновременно со снятием санкций Иран ввел заградительные пошлины на казахстанское зерно. Тут трудно говорить, насколько будет увеличение в экспорте зерна", – сказал М.Ялбачев.