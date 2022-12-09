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Пресечена попытка провоза наркотиков в Турцию транзитом через Азербайджан

Пресечена попытка провоза наркотиков в Турцию транзитом через Азербайджан В грузовике с хурмой, следовавшем из Ирана в Турцию транзитом через Азербайджан, обнаружен метамфетамин. Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете. В сообщении говорится, что на таможенном посту Нахчыванского управления таможни к
Бизнес
9 декабря 2022 г. 11:25
Пресечена попытка провоза наркотиков в Турцию транзитом через Азербайджан

В грузовике с хурмой, следовавшем из Ирана в Турцию транзитом через Азербайджан, обнаружен метамфетамин.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

В сообщении говорится, что на таможенном посту Нахчыванского управления таможни к досмотру грузовика марки «Мерседес» с хурмой была привлечена служебная собака.

В ходе досмотра в кабине грузовика был обнаружен целлофановый пакет с психотропным веществом – метамфетамином.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan tranzitlə Türkiyəyə narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

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