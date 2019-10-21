​Представитель Швейцарии: Мы благодарны SOCAR

Швейцарские компании, действующие в сфере медицины и инфраструктуры, желают сотрудничать с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Швейцарской торговой палаты Винсент Субила на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме в Баку.

"Представители этих компаний участвуют на сегодняшнем мероприятии", - сказал он.

Представитель Швейцарии сообщил, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) играет особую роль в развитии сотрудничества между двумя странами: "Благодаря АЗС SOCAR в Швейцарии, наши граждане пользуются азербайджанской продукцией. Мы благодарны компании за это.

Кроме того, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выполняет рейсы из Баку в Женеву. Это важно для развития двусторонних деловых отношений".