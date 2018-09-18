Представитель Китая: Торговая война с США незначительно влияет на экономику страны

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Влияние торговой войны с США на китайскую экономику не так велико".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил консультант Народного банка Китая Лиу Шижин.

Он сказал, что новые таможенные пошлины, которые Соединенные Штаты готовятся применить к китайским товарам, невелики, а рынок акций и валютный рынок Китая нуждаются в пересмотре.

Напомним, что администрация президента США готовится ввести новые таможенные пошлины в размере 10% на импорт из Китая различных товаров стоимостью 200 млрд долларов. Новые пошлины вступят в силу 24 сентября.