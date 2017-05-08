Председатель ГТК прокомментировал предложение турецкого предпринимателя в связи с ситуацией на "Сыныг Корпю"

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Предлагаю, чтобы каждый предприниматель давал предложения по усовершенствованию сферы услуг своей страны. На сегодняшний день таможенное законодательство Азербайджана достаточно упрощено, в достаточном количестве обеспечено необходимым оборудованием".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев, комментируя предложения турецких бизнесменов об упрощении процесса перехода на таможенно-пропускном пункте "Сыныг Корпю".

По его словам, этого турецкого предпринимателя больше должны беспокоить проблемы Турции: "Я хотел бы напомнить им, что у Сарпи машины простаивают иногда днями и неделями. Сегодня для Азербайджана существует опасность превращения в наркотранзитный коридор. Об этом говорят наши прошлогодние успешные операции. В этом году мы также конфисковали достаточное количество наркотических средств. Через несколько дней в Азербайджане начнутся Исламские игры и другие важные события. Мы не должны забывать о том, что функции таможенных органов выросли от обеспечения экономической до общей безопасности. Мы сами знаем, как осуществлять таможенный контроль".

Напомним, что с указанным предложением на прошлой неделе выступил находящийся с визитом в Баку глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.