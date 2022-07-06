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Предприниматели смогут оплачивать коммунальные услуги в Карабахе по льготному тарифу

Предприниматели смогут оплачивать коммунальные услуги в Карабахе по льготному тарифу Правительство Азербайджана рассматривает возможность оплаты работающими на освобожденных территориях предпринимателями коммунальных услуг по льготным тарифам.
Бизнес
6 июля 2022 г. 15:32
Предприниматели смогут оплачивать коммунальные услуги в Карабахе по льготному тарифу

Правительство Азербайджана рассматривает возможность оплаты работающими на освобожденных территориях предпринимателями коммунальных услуг по льготным тарифам.

Об этом Report сообщил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон при Минэкономики Эльхан Шириев.

"Считаю, что пакет этих льгот будет представлен правительству в течение 1-1,5 лет", - сказал он.

По словам Э.Шириева, кроме того, будет составлен список сырья: "На основе этого списка ожидается освобождение некоторых видов сырья от таможенных пошлин. Это делается в целях обеспечения экономической активности".

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Версия на английском языке Entrepreneurs in Karabakh can pay utility bills at discounted rate
Версия на азербайджанском языке Qarabağda sahibkarlar kommunal xidmət haqqnı güzəştli tariflə ödəyə bilər

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