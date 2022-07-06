Предприниматели смогут оплачивать коммунальные услуги в Карабахе по льготному тарифу

Правительство Азербайджана рассматривает возможность оплаты работающими на освобожденных территориях предпринимателями коммунальных услуг по льготным тарифам.

Правительство Азербайджана рассматривает возможность оплаты работающими на освобожденных территориях предпринимателями коммунальных услуг по льготным тарифам.

Об этом Report сообщил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон при Минэкономики Эльхан Шириев.

"Считаю, что пакет этих льгот будет представлен правительству в течение 1-1,5 лет", - сказал он.

По словам Э.Шириева, кроме того, будет составлен список сырья: "На основе этого списка ожидается освобождение некоторых видов сырья от таможенных пошлин. Это делается в целях обеспечения экономической активности".