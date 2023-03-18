О нас

Азербайджанские предприниматели примут участие в международных выставках в Ташкенте

Азербайджанские предприниматели примут участие в международных выставках в Ташкенте Азербайджанские предприниматели примут участие в 22-й Международной конференции "Пищевые продукты, ингредиенты и технологии производства - UzFood 2023" и 19-й Международной конференции "Производственные технологии. Деревообработка. Мебель и комплектующие
Бизнес
18 марта 2023 г. 17:19
Азербайджанские предприниматели примут участие в международных выставках в Ташкенте

Азербайджанские предприниматели примут участие в 22-й Международной конференции "Пищевые продукты, ингредиенты и технологии производства - UzFood 2023" и 19-й Международной конференции "Производственные технологии. Деревообработка. Мебель и комплектующие - MebelExpo Uzbekistan 2023", которые пройдут в Ташкенте (Узбекистан).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Отмечается, что выставка UzFood пройдет 28-30 марта, а MebelExpo Uzbekistan - 12-14 апреля.

В этом году в выставке примут участие 200 компаний из 17 стран мира, включая Австрию, Германию, Иран, Италию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Польшу, Россию, Турцию, Узбекистан, Швейцарию, Швецию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları Daşkənddə beynəlxalq sərgilərdə iştirak edəcək

Самое важное

Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
18 марта 2023 г. 15:29
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
17 марта 2023 г. 21:59
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
17 марта 2023 г. 21:53
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi