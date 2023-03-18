Азербайджанские предприниматели примут участие в международных выставках в Ташкенте

Азербайджанские предприниматели примут участие в 22-й Международной конференции "Пищевые продукты, ингредиенты и технологии производства - UzFood 2023" и 19-й Международной конференции "Производственные технологии. Деревообработка. Мебель и комплектующие

Азербайджанские предприниматели примут участие в 22-й Международной конференции "Пищевые продукты, ингредиенты и технологии производства - UzFood 2023" и 19-й Международной конференции "Производственные технологии. Деревообработка. Мебель и комплектующие - MebelExpo Uzbekistan 2023", которые пройдут в Ташкенте (Узбекистан).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Отмечается, что выставка UzFood пройдет 28-30 марта, а MebelExpo Uzbekistan - 12-14 апреля.

В этом году в выставке примут участие 200 компаний из 17 стран мира, включая Австрию, Германию, Иран, Италию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Польшу, Россию, Турцию, Узбекистан, Швейцарию, Швецию.