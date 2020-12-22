Предприниматели Азербайджана и Астраханской области провели онлайн-встречу

"Имеется серьезный потенциал и интерес предпринимателей Астраханской области к сотрудничеству с Азербайджанской Республикой достаточно велик"

При содействии Азербайджано-российского делового совета и Министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области состоялась встреча азербайджанских и астраханских предпринимателей в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджано-российский деловой совет, в ходе мероприятия прошло обсуждение возможностей по расширению сотрудничества азербайджанских и астраханских компаний в сфере сельского хозяйства, рыбной промышленности, судостроения, строительства, металлургии, логистики и др.

В своем приветственном выступлении председатель правления Азербайджано-российского делового совета Самед Гурбанов отметил важнейшее событие в новейшей истории Азербайджана – освобождение оккупированных земель и восстановление территориальной целостности Азербайджана под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, подчеркнув важную роль России в процессе урегулирования.

Было отмечено, что одной из главных предстоящих задач являются масштабные восстановительные, строительные и инфраструктурные проекты на освобожденных территориях, в которых смогут принять участие в том числе и компании стран-партнеров, что открывает новые возможности для сотрудничества.

Самед Гурбанов также отметил активность азербайджанских компаний в реализации инвестиционных проектов в Астраханской области, в частности создание крупного логистического хаба азербайджанской компанией "KDY Logistics".

На протяжении нескольких лет в Астрахани реализуется ряд совместных проектов социальной направленности, в том числе открыт памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и благоустроен одноименный сквер, реконструирована школа, построен детский сад, проведены реставрационные работы и многое другое.

Все это послужит еще большему укреплению существующих партнерских связей между азербайджанскими и астраханскими предпринимателями и сыграет большую роль в направление реализации торгово-инвестиционных проектов.

В своем выступлении министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев подчеркнул, что Астраханская область - давний и надежный партнер Азербайджанской Республики. За последние 10 лет в Астраханской области были реализованы несколько крупных проектов при участии Азербайджанской Республики, личной поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Фонда Гейдара Алиева. Основной задачей на сегодняшний день является наращивание взаимного объема торговли. Имеется серьезный потенциал и интерес предпринимателей Астраханской области к сотрудничеству с Азербайджанской Республикой достаточно велик.

В ходе видеоконференции был проведен обмен мнениями в направление налаживания новых контактов в различных сферах и обсуждены интересующие предпринимателей вопросы.