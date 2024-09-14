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Предотвращена попытка нелегального ввоза лекарств из Грузии в Азербайджан

Предотвращена попытка нелегального ввоза лекарств из Грузии в Азербайджан Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана обнаружили в тягаче поезда партию лекарственных препаратов, которые были скрыты от таможенного контроля.
Бизнес
14 сентября 2024 г. 18:31
Предотвращена попытка нелегального ввоза лекарств из Грузии в Азербайджан

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана обнаружили в локомотиве железнодорожного состава партию сокрытых от таможенного контроля лекарственных препаратов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГПС, в результате совместных мероприятий на таможенном посту "Бёюк Кесик" Товузского таможенного управления было обнаружено 15 тыс. 403 лекарственных препаратов 18 наименований и 114 шприц-ручек, которые не были задекларированы таможенному органу по прибытии поезда из Грузии в Азербайджан.

По факту ведется расследование.

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