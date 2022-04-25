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Предотвращен ввоз психотропных веществ из Грузии в Азербайджан

Предотвращен ввоз психотропных веществ из Грузии в Азербайджан На таможенном посту "Красный Мост" таможенники задержали транспортное средство марки "Volvo”, въехавшее из Грузии. Водитель автомобиля был устно допрошен.
Бизнес
25 апреля 2022 г. 13:34
Предотвращен ввоз психотропных веществ из Грузии в Азербайджан

На таможенном посту "Красный Мост" таможенники задержали транспортное средство марки "Volvo”, въехавшее из Грузии. Водитель автомобиля был устно допрошен.

Как передает Report" со ссылкой на Государственный таможенный комитет, во время допроса гражданин сообщил, что в транспортном средстве не имеется спрятанных и незадекларированных предметов.

Во время таможенного осмотра в салоне транспортного средства, в кошельке водителя и на переднем сидении было обнаружено пять пакетов с психотропным веществом – метамфетамином.

По заключению центра судмедэкспертизы Министерства юстиции, вес обнаруженного метамфетамина составил 6,708 г.

Напомним, что "метамфетамин" входит в "список психотропных веществ, оборот которых запрещен на территории Азербайджанской Республики".

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan Azərbaycana psixotrop maddələrin gətirilməsinin qarşısı alınıb

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