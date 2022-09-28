О нас

Предлагается присоединение азербайджанских университетов к международной образовательной сети

Предлагается присоединение азербайджанских университетов к международной образовательной сети Предлагается присоединение азербайджанских университетов к международной образовательной сети.
Бизнес
28 сентября 2022 г. 11:30
Предлагается присоединение азербайджанских университетов к международной образовательной сети

Предлагается присоединение азербайджанских университетов к международной образовательной сети.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Ассоциации GEANT Эрик Хейзер, выступая на церемонии открытия V Конференции по Э-инфраструктуре Восточного партнерства (The 5th Eastern Partnership E-infrastructures Conference - “EaPEC 2022”).

По его словам, присоединившись к проекту под названием "Eduroam", университеты могут заявить о себе: "Это также открывает широкие возможности с точки зрения развития науки и образования в Азербайджане".

Он отметил готовность оказать необходимую помощь в направлении расширения сотрудничества Азербайджана со странами Восточного партнерства, обеспечения более эффективного использования азербайджанскими учеными и исследователями европейских ресурсов и услуг в сфере науки и образования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani universities may join international educational network
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan universitetlərinin beynəlxalq təhsil şəbəkəsinə qoşulması təklif edilir

Другие новости из категории

Предложено провести азербайджано-австрийский бизнес-форум
Предложено провести азербайджано-австрийский бизнес-форум
28 сентября 2022 г. 11:36
Госслужба приняла меры в отношении супермаркета, неправильно указавшего вес хлеба
Госслужба приняла меры в отношении супермаркета, неправильно указавшего вес хлеба
28 сентября 2022 г. 10:03
Посол Германии обсудил с министром экономики перспективы развития сотрудничества
Посол Германии обсудил с министром экономики перспективы развития сотрудничества
27 сентября 2022 г. 14:58
Экспорт Ирана в Азербайджан вырос на 84%
Экспорт Ирана в Азербайджан вырос на 84%
27 сентября 2022 г. 14:08
Спрос на частные самолеты из России привел к росту цен
Спрос на частные самолеты из России привел к росту цен
27 сентября 2022 г. 13:20
В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос на 58%
В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос на 58%
27 сентября 2022 г. 12:28
Доходы Азербайджана от экспорта подсолнечного масла на основной рынок поставок выросли на 45%
Доходы Азербайджана от экспорта подсолнечного масла на основной рынок поставок выросли на 45%
27 сентября 2022 г. 11:53
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Еще одна страна начала импорт мороженого из Азербайджана
Еще одна страна начала импорт мороженого из Азербайджана
26 сентября 2022 г. 15:20
Азербайджан заинтересован в росте торгового оборота с Пакистаном
ФотоАзербайджан заинтересован в росте торгового оборота с Пакистаном
26 сентября 2022 г. 14:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi