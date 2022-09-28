Предлагается присоединение азербайджанских университетов к международной образовательной сети

Предлагается присоединение азербайджанских университетов к международной образовательной сети.

Предлагается присоединение азербайджанских университетов к международной образовательной сети.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Ассоциации GEANT Эрик Хейзер, выступая на церемонии открытия V Конференции по Э-инфраструктуре Восточного партнерства (The 5th Eastern Partnership E-infrastructures Conference - “EaPEC 2022”).

По его словам, присоединившись к проекту под названием "Eduroam", университеты могут заявить о себе: "Это также открывает широкие возможности с точки зрения развития науки и образования в Азербайджане".

Он отметил готовность оказать необходимую помощь в направлении расширения сотрудничества Азербайджана со странами Восточного партнерства, обеспечения более эффективного использования азербайджанскими учеными и исследователями европейских ресурсов и услуг в сфере науки и образования.