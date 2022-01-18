Поставщик Apple закрывает производство из-з вспышки "омикрон"-штамма

Compal Electronics, поставщик Apple, Dell и Amazon, приостанавливает производство в Тайване из-за вспышки штамма "омикрон" у сотрудников предприятия.

Compal Electronics, поставщик Apple, Dell и Amazon, приостанавливает производство в Тайване из-за вспышки штамма "омикрон" у сотрудников предприятия.

Как передает Report, об этом сообщает Nikkei Asia.

Compal Electronics является ключевым поставщиков компонентов iPad и Apple Watch, Google Pixel, умной колонки Amazon Echo и т.д. Выручка Compal в 2021 году составила 44,6 млн долларов США.

Foxconn, крупнейший в мире производитель и сборщик электроники, сообщил Nikkei Asia, что с первой недели января были усилены меры по профилактике COVID-19, в том числе было приостановлено перемещение сотрудников между предприятиями. Меры предосторожности также будут усилены и на других тайваньских предприятиях.