Посол Турции: Мы намерены довести товарооборот с Азербайджаном до 15 млрд долларов

Турция намерена увеличить товарооборот с Азербайджаном с 8 млрд до 15 млрд долларов.

Турция намерена увеличить товарооборот с Азербайджаном с 8 млрд до 15 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на приеме по случаю 101-й годовщины создания Турецкой Республики.

Он отметил, что между Турцией и Азербайджаном существует уникальное братство:

"Азербайджан своими силами обеспечил справедливость на Южном Кавказе, которую не смогла обеспечить глобальная система. Все должны знать, что от мира, который будет установлен в регионе, выиграет не только регион, но и весь мир. Турция всегда будет рядом с Азербайджаном на этом пути, и никакая сила не сможет разрушить эту дружбу".

Посол заявил, что Турция окажет Азербайджану всестороннюю поддержку во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29): "Турция примет участие в конференции на самом высоком уровне".