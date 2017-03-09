Посол Китая: Азербайджан - инвестиционно-привлекательная страна

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан является инвестиционно-привлекательной страной для китайских компаний.

Как сообщает Report, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа в ходе встречи с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

В ходе встречи были затронуты перспективы расширения информационного сотрудничества между СМИ Азербайджана и Китая в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club), Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group.

Посол выразил клубу благодарность за прилагаемые усилия для укрепления отношений Китая с прикаспийскими странами. "Со стороны нашего посольства мы готовы продолжать и укреплять сотрудничество с вами", - подчеркнул он. В то же время Вэй Цзинхуа отметил, что между компаниями еще недостаточно взаимопонимания, бизнесмены Китая и Азербайджана получают мало информации о противоположной стороне. В этой связи посол выразил надежду, что CEIBC может сыграть более активную роль во взаимном ознакомлении работы китайских предприятий с предприятиями прикаспийских стран, что позволит расширить сотрудничество и реализовать больше совместных проектов.

"Тесное сотрудничество наладила китайская компания CNPC, они давно работают в Азербайджане. И на данный момент созданы намного лучшие условия для работы этой компании, поэтому CNPC готова разработать долгосрочный стратегический план сотрудничества с такими азербайджанскими партнерами как SOCAR", - подчеркнул посол.

Посол отметил, что Азербайджан является инвестиционно-привлекательной страной для китайских компаний. "Конечно же, здесь большую роль сыграл исторический визит президента Ильхама Алиева в Китай в декабре 2015 года, в ходе которого был подписан меморандум по совместному созданию "Экономического пояса Великого шелкового пути". Это очень прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул посол.