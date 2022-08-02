Порядок возмещения НДС гражданам в Азербайджане может измениться

В случае безналичной оплаты стоимости приобретенных в Азербайджане товаров может быть возмещено 20% НДС вместо установленных 15%.

В случае безналичной оплаты стоимости приобретенных в Азербайджане товаров может быть возмещено 20% НДС вместо установленных 15%.

Как сообщает Report, это отражено в предлагаемых поправках к Налоговому кодексу.

Наряду с этим предлагается возврат 5% НДС за оплату стоимости товара наличными вместо установленных 10%. Другими словами, путем изменения процентной ставки планируется стимулировать граждан к осуществлению безналичных платежей.



Отметим, что в рамках реализации проекта "Возврат НДС" до 1 июля текущего года гражданам возвращено 267,2 млн манатов по 651 001 786 кассовым чекам, только за январь-июнь текущего года по 222 747 769 чекам выплачено 95,3 млн манатов. На сегодняшний день на портале www.edvgerial.az зарегистрировались более 1,8 млн пользователей.