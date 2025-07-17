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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось втрое

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось втрое Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось втрое
Бизнес
17 июля 2025 г. 10:06
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось втрое

В первом полугодии текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 24 млрд 400 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 12 млрд 878 млн долларов США составил экспорт, а 11 млрд 522 млн долларов США пришлось на долю импорта. За последний год экспорт сократился на 0,2%, а импорт увеличился на 29,9%.

В результате во внешнеторговом обороте сложилось положительное сальдо в размере 1 млрд 356 млн долларов США, что в 3 раза меньше в годовом сравнении.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 3-fold drop in foreign trade surplus
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3 dəfə azalıb

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