Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось втрое

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось втрое

В первом полугодии текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 24 млрд 400 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 12 млрд 878 млн долларов США составил экспорт, а 11 млрд 522 млн долларов США пришлось на долю импорта. За последний год экспорт сократился на 0,2%, а импорт увеличился на 29,9%.

В результате во внешнеторговом обороте сложилось положительное сальдо в размере 1 млрд 356 млн долларов США, что в 3 раза меньше в годовом сравнении.