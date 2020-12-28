Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 43%

В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 22,746 млрд долларов США

В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 22,746 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 25,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,

За первые 11 месяцев этого года на экспорт пришлось 13,060 млрд долларов, импорт - 9,685 млрд долларов США. За последний год экспорт сократился на 28,6%, а импорт - на 21,8%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 3,375 млрд долларов США. Это на 43% меньше, чем годом ранее.