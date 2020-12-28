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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 43%

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 43% В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 22,746 млрд долларов США
Бизнес
28 декабря 2020 г. 17:24
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 43%

В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 22,746 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 25,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,

За первые 11 месяцев этого года на экспорт пришлось 13,060 млрд долларов, импорт - 9,685 млрд долларов США. За последний год экспорт сократился на 28,6%, а импорт - на 21,8%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 3,375 млрд долларов США. Это на 43% меньше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 43% decline in surplus balance of foreign trade turnover
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 43 % azalıb

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