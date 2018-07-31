Подписан меморандум по упрощению таможенного оформления в индустриальных парках

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В рамках круглого стола на тему "Упрощение процедур таможенного оформления во время импортно-экспортных операций в индустриальных парках - зеленый коридор", состоявшегося в Баку, был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, меморандум подписали четыре структуры.

Меморандум был подписан директором ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" Назимом Талыбовым, председателем правления ОАО "Чистый город" Этибаром Аббасовым, заместителем председателя Агентства развития малого и среднего бизнеса Надиром Адиловым и директором ЗАО "Зеленый коридор" Мехманом Адиловым.