Подписан меморандум по организации международных мероприятий по МСП

Ассоциация субъектов и клубов малого и среднего бизнеса и Азербайджанская ассоциация франчайзинга подписали Меморандум о сотрудничестве.

Ассоциация субъектов и клубов малого и среднего бизнеса и Азербайджанская ассоциация франчайзинга подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, подписание состоялось сегодня в Баку в рамках мероприятия с участием лидеров финансовых организаций Турции и Азербайджана, организованного Азербайджанской ассоциацией франчайзинга совместно с действующим в Азербайджане и Турции партнером Your personal Consultant, при партнерстве с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Ассоциацией субъектов и клубов малого и среднего бизнеса (KOBSKA).

Согласно меморандуму, участие в международных и местных мероприятиях по микро -, малому и среднему предпринимательству и организация подобных мероприятий на территории страны будут осуществляться при совместном партнерстве обоих общественных объединений.

На мероприятии присутствуют генеральные менеджеры регулирующих органов, финтех-компаний, представители международных финансовых институтов, посольств и известных финансовых организаций.