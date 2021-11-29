Почему в Азербайджане отсутствует интерес к продаже готового бизнеса?

Те, кто продает свой готовый бизнес в Азербайджане, скорее стремятся избавиться от него, чем получить доход.

Те, кто продает свой готовый бизнес в Азербайджане, скорее стремятся избавиться от него, чем получить доход.

Об этом Report сказал эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев, комментируя вопрос продажи готовых бизнесов в стране.

Эксперт отметил, что в Азербайджане популярны нежилые объекты: "Люди покупают нежилой объект и сдают его в аренду. Передача в аренду готового бизнеса у нас очень непопулярна. Чаще происходит продажа готовых бизнесов на различных крупных торговых объектах. Если бизнесмен хочет уйти из какой-то сферы, он приблизительно оценивает стоимость объекта, а также предметов и продает свой бизнес желающим. То есть этот бизнес продается не с целью получения прибыли, а скорее с целью избавиться от него. Понятие продажи готового бизнеса в Азербайджане еще не полностью сформировалось. Бизнесу очень трудно оставаться на плаву в течение длительного времени, а те, кому это удается, формируют бренд. Владелец бренда уже не заинтересован в продаже бизнеса.

С другой стороны, у нас нет полной прозрачности в оценке готового бизнеса из-за проблем с формальным наймом сотрудников, формальным указанием арендной платы. Сегодня в Азербайджане очень мало официальных договоров аренды жилья и нежилых объектов. Все договоры аренды должны быть оформлены в официальной форме, и при этом должна быть четко указана цена аренды. У нас же цена аренды большинства объектов в договоре указывается значительно ниже, чтобы избежать уплаты налогов”.

Э.Фарзалиев отметил, что продажа готовых бизнесов в Европе приносит большой доход покупателям:

"За рубежом совершенно другая практика. В европейских странах продажи нежилых объектов непопулярны, либо продаются по очень высокой цене. Поэтому там продается больше готовых бизнесов. В Европе этим занимаются риэлторские компании. Они берут объект в аренду и передают его в аренду другим лицам. Человек, взявший объект в аренду и построивший в нем бизнес, может его продать. Здесь все процессы происходят официально, все рассчитывается через кассу и определяется прибыльность бизнеса. Процесс продажи также осуществляется через нотариусов. При продаже или аренде объекта цена четко указывается в договоре. В Европе люди сами стремятся платить больше налогов, чтобы в будущем эти деньги вернулись к ним. Если какой-либо объект в европейских странах сдается в аренду или продается, специальные оценщики корректируют цену бизнеса в соответствии с реальной рыночной стоимостью”.