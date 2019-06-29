Почему азербайджанцы массово покупают недвижимость за рубежом? - ИССЛЕДОВАНИЕ

В последние годы наблюдается активность граждан Азербайджана на рынке недвижимости зарубежных стран, в том числе соседних Турции и Грузии.

В результате исследования Report выяснилось, что наши соотечественники в массовом порядке приобретают в обеих странах квартиры, частные дома, земельные участки и коммерческие объекты.

Например, в январе-мае этого года граждане страны стали владельцами 460 единиц недвижимости, преимущественно квартир в Турции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это примерно на 40% больше. Показатели распространило Управление статистики Турции.

Только в мае 2019 года в Турции в собственность азербайджанцев перешло 90 квартир. Это на 20% больше, чем в мае 2018 года.

Хоть и не называется точное число граждан Азербайджана, владеющих имуществом в Турции, данный показатель по Грузии на начало 2017 года был на уровне 1700.

Грузинское бюро Report определило это на основе последнего отчета правительственной комиссии по миграционным вопросам этой страны, охватывающего период 2012-2016 годов.

Согласно документу, 4,9% или 1 678 из 34 024 единиц недвижимого имущества в Грузии принадлежат азербайджанцам. Из них 1 133 единиц приходится на долю сельскохозяйственных земель, 126 – несельскохозяйственных земель, 419 – квартиры или жилые дома.

Консультант по имуществу международной организации York Towers Developments Ахмед Амин (головной офис организации расположен в Грузии) сообщил Report, что азербайджанские граждане проявляют большой интерес к приобретению квартиры в Тбилиси: "Этот интерес постепенно растет еще больше".

По его словам, азербайджанские граждане приобретают в Тбилиси квартиры в основном, с целью инвестирования.

Он сказал, что компания функционирует с 2016 года и завершила в Тбилиси уже 3 проекта по строительству жилых комплексов: "Сейчас в Тбилиси продолжается строительство другого большого проекта, и работы будут завершены через 2 года. Граждане Азербайджана проявляют большой интерес и к данному проекту. Согласно законодательству Грузии, иностранный гражданин без каких-либо трудностей может приобрести в стране квартиру".

Маркетинг-менеджер осуществляющей деятельность в Грузии компании по недвижимости Red-Co Катя Абсандзе говорит, что граждане Азербайджана как правило, покупают квартиры в зданиях, построенных в таких туристических центрах, как Батуми и Гудаури: "Активность граждан Азербайджана наблюдается все сезоны года, покупатели в основном, физические лица".

Почему же азербайджанцы массово скупают имущество за рубежом?

Данный вопрос прокомментировал Report гендиректор консалтинговой и оценочной компании MBA, эксперт по рынку недвижимого имущества Нусрат Ибрагимов. По его мнению, граждане Азербайджана вкладывают деньги в рынок недвижимости соседних стран не ради того, чтобы стать владельцами жилья за рубежом.

Гендиректор консалтинговой и оценочной компании MBA, эксперт по рынку недвижимого имущества Нусрат Ибрагимов "Люди могут столкнуться с определенными рисками, вкладывая все средства в Азербайджан".

"Например, наши граждане и для отдыха, и для получения образования чаще всего едут в Турцию. Для этого им нужно место проживания, и вместо того, чтобы каждый раз тратиться на аренду жилья, или проживание в отеле, они предпочитают сразу покупать недвижимость. Другой причиной является распределение возможных рисков. Люди могут столкнуться с определенным риском, вкладывая все средства в Азербайджан, поэтому таким образом, распределяют риски", - отметил он.

А эксперт-экономист Рашад Гасанов полагает, что на рынке недвижимости Азербайджана цены намного выше реальной стоимости, поэтому граждане страны вместо инвестирования в местный рынок, считают целесообразным выбор зарубежных рынков.

Рашад Гасанов

Эксперт-экономист Рашад Гасанов "В Азербайджане прибыльность недвижимости ниже, чем в соседних странах".

"За последние 20 лет на рынке недвижимости Азербайджана сформировались искусственные завышенные, не отражающие реальность цены, тем самым доступ граждан к покупке имущества сократился. Параллельно в Турции и Грузии упростилось законодательство по покупке недвижимости, вследствие чего азербайджанцы начали вкладывать инвестиции в этих двух странах", - отметил он.

Кроме того, по словам специалиста, в Азербайджане прибыльность недвижимости ниже, чем в соседних странах. То есть, приобретая имущество в Турции и Грузии, их вложения окупаются быстрее за счет аренды.