Первые богачи мира потеряли 35 млрд за день

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 500 богатейших людей мира вчера, 17 мая, лишились в общей сложности 35 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, причиной этому стал обвал на мировых фондовых биржах и резкое падение стоимости акций крупнейших корпораций из-за скандалов вокруг администрации президента США Дональда Трампа.

Так, индексы Dow-Jones и S&P500 снизились на 1,8%, NASDAQ – на 2,6%. Одного миллиарда долларов недосчитался самый состоятельный человек на планете Билл Гейтс. Джефф Безос потерял 1,7 млрд долларов, Амансио Ортега – 335 млн долларов. Создатель Facebook Марк Цукерберг обеднел на 2 млрд долларов.