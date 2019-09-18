Региональный менеджер Visa по Кавказу: Азербайджан демонстрирует активное развитие в направлении цифровизации платежей - ИНТЕРВЬЮ

Интервью информационного агентства Report с новым региональным директором Visa по Кавказскому региону Кристиной Дорош.

Ваш первый визит в Азербайджан приурочен к запуску Visa Token Service. В чем преимущества этой системы и что она даст пользователям?

Visa, как технологическая компания, основной своей задачей видит развитие безналичных платежей. Чем больше в стране уровень проникновения безналичных платежей, тем более прозрачной становится экономика. Поэтому те технологии, которые мы используем и приносим на рынок, предназначены для стимулирования безналичных платежей. Одним из ярчайших примеров такой технологии является Visa Token Service или, как мы ее называем, технология токенизации.

Во-первых, она обеспечивает безопасность платежей. При ее использовании вместо 16 цифр, нанесенных на карту, мы для транзакции используем так называемый токен. Это код с уникальным набором случайных цифр. Он создается по определенному алгоритму и, с точки зрения транзакции, — это набор цифр, созданный случайным образом. Если токен попадает в руки злоумышленника, его использование будет невозможным, так как он работает только в привязке к определенному мобильному телефону, конкретной транзакции и торговой точке. Технология позволяет обеспечить тот факт, что при любой попытке кражи токена, его повторное использование невозможно.

Как известно, первым к этой системе у нас в стране подключился Международный банк Азербайджана. С какими еще банками ведутся переговоры?

Технология доступна на всем рынке Азербайджана и любой банк может ее внедрить. Мы очень рады, что Международный банк стал первым, кто успел закончить весь сертификационный процесс, необходимый для подключения к этой системе. Но уже большое количество других банков работает над внедрением этой технологии. Вы скоро услышите о новых подключениях, но мы не раскрываем их до момента запуска.

Известно, что Visa обязала азербайджанские банки с апреля выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию). Когда, по вашему мнению, может быть осуществлен полный переход Азербайджана на бесконтактные платежи? Как меры предпринимаются в этом направлении?

Мы не ожидаем, что 100% платежей будут бесконтактными. Всегда будут существовать определенные платежи, которые легче делать онлайн, где не нужен бесконтакт. Проникновение бесконтакта в Азербайджане еще не масштабное, но это уже очень хорошие цифры, свидетельствующие о том, что банки видят необходимость развития этой сферы. Мы уверены, что запуск токенизации и возможность использовать мобильный телефон для оплаты будет еще одним катализатором дальнейшего развития бесконтактных платежей.

Мы работаем со всеми банками в Азербайджане, способствуя развитию безналичных платежей. В апреле 2019 года мы объявили о запуске «дорожной карты развития цифровых платежей». Это план, который нацелен на то, чтобы проникновение технологии бесконтактных платежей было максимальным. Согласно этому плану, начиная с апреля 2019 года все вновь устанавливаемые терминалы и вновь выпускаемые всеми банками карты должны быть бесконтактными. Таким образом, компания Visa воздействует системно на банковские технологии, создавая основу, на которой банки могут дальше развивать технологии.

Какова общая доля бесконтактных платежей в Азербайджане на сегодняшний день?

Сегодня уже каждая 12-ая операция в Азербайджане – бесконтактная. Мы стремимся к примеру Грузии, где мы на прошлой неделе запустили ApplePay. Там 9 из 10 транзакций в стране – бесконтактные. Грузия – лидер в мировом масштабе по проникновению безналичных платежей, она на втором месте в мире после Австралии.

Мы считаем, что комплексный показатель - индекс легкости ведения бизнеса в Азербайджане – это пример того, как правильно страна движется с точки зрения развития экономического климата в целом и платежной части, как неотъемлемого элемента развития экономики.

А когда планируется внедрить платежные сервисы Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay в Азербайджане?

Каждая компания решает самостоятельно свою стратегию выхода на рынок, в том числе и Apple, Google или любая другая компания. При принятии этого решения, компании смотрят на развитие рынка платежей, и в первую очередь, на наличие технологии токенизации в данном рынке. То есть, если токенизации нет, внедрить ApplePay невозможно. Поэтому запуск токенизации в Азербайджане, мы считаем станет первым шагом на пути продвижения страны к подключению к цифровым кошелькам третьих сторон. Я уверена, что совместными усилиями мы сможем этого достичь.

В последнее время хакерские атаки, в том числе на карточные счета участились. Какие меры осуществляются с целью предотвращения этих атак?

Развитие технологий за последние 10 лет помогло уменьшить уровень мошенничества в мире на две трети. Благодаря внедрению такой технологии как чиповая транзакция, применение криптографии при осуществлении карточных операций, значительно уменьшился уровень мошенничества при осуществлении операций в наземном эквайринге.

Токенизация, бесконтактные платежи позволяют сказать, что мошенничество с точки зрения получения доступа к данным практически исключается.

Кроме того, мы работаем над финансовым образованием людей. Так как вследствие развития технологии мошенники не могут получить доступ к данным, то Сейчас онимошенники прибегают к различным способам, так называемой «социальной инженерии», когда на телефон пользователя посылаются сообщения, с тем, чтобы пользователь прислал свой ПИН-код. Поэтому одной из наших задач мы видим в повышении финансовой грамотности населения

В Минской транспортной системе в Беларуси, метро и наземном транспорте существует система оплаты проездов картами Visa. Обсуждается ли возможность реализации подобного проекта в Азербайджане?

Работая совместно с банками и муниципальными службами Беларуси, мы внедрили транспортный проект и Минск стал третьим городом в мире наряду с Лондоном и Ванкувером, где каждая станция и каждый турникет метро оборудован терминалом для приема карт для бесконтактной оплаты. Более того, мы внедрили способы бесконтактной оплаты во все возможные типы транспортных проектов: подземный, наземный, а также в июне мы запустили оплату в электричке - пригородное сообщение.

Visa с большим энтузиазмом расширяет присутствие в транспортных проектах в других странах. Мы сотрудничаем с управлениями транспорта различных стран, которые позволяют нам работать над дальнейшим внедрением транспортных проектов.