Наверх

PASHA Holding инвестировал в дочернюю компанию 8 млн манатов

​PASHA Holding инвестировал в дочернюю компанию 8 млн манатов

Уставный капитал ООО PASHA Technology, принадлежащего PASHA Holding, увеличен на 8 млн манатов или в 2,57 раза.

Как сообщает Report, капитал компании вырос с 5 100 100 до 13 100 100 манатов.

Компания PASHA Technology была создана в 2018 году.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!