​PASHA Holding инвестировал в дочернюю компанию 8 млн манатов

Уставный капитал ООО PASHA Technology, принадлежащего PASHA Holding, увеличен на 8 млн манатов или в 2,57 раза.

Как сообщает Report, капитал компании вырос с 5 100 100 до 13 100 100 манатов.

Компания PASHA Technology была создана в 2018 году.